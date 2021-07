Smutný osud Ladislava Potměšila: Nejdřív přišel o sluch, poté přestal mluvit

Před pár dny nás opustila další legenda české kinematografie. Ladislav Potměšil patřil mezi nejvíce oblíbené herce u nás a celý národ truchlí nad jeho ztrátou. Stav herce byl ale velice vážný, před smrtí přišel o sluch a při ozařování mu při léčbě rakoviny lékaři popálili hlasivky.

Ladislav Potměšil za svou kariéru ztvárnil stovky rolí, nejvíce se ale divákům zapsal do srdcí jako otec z Diskopříběhu a major Maisner v trilogii Byl jednou jeden polda.

Poslední roky bohužel herce sužovaly vážné zdravotní problémy, kvůli kterým musel ukončit svou hereckou kariéru.

Potměšil bojoval do poslední chvíle se zákeřnou rakovinou kostí a věřil, že ji porazí. Bohužel ale jeho tělo postupně vypovědělo službu. Nejprve přišel slavný herec o sluch a před smrtí dokonce o svůj pověstný hlas, se kterým namluvil v dabingových studiích nespočet různých postav.

Ozařováním mu spálili hlasivky, říká kamarád Potměšila, Martin Zahálka

"Je mi to moc líto, že tak skvělý člověk odešel. Pán Bůh nebo Pan Příroda ho tu mohli ještě pár let nechat. Rakovina ho pronásledovala řadu posledních let. Jezdil jsem ho navštěvovat, i když se přestěhovali. Během covidu jsme se ale neviděli, nechtěl jsem ho nějak ohrozit. Asi před měsícem jsem mu psal, že bych ho navštívil. To mi neodpověděl, ale manželka Jája mi napsala, že mu ozařováním spálili hlasivky, takže nemohl mluvit. A že mi zavolá, až ho budu moci navštívit. Bohužel už mi pak zatelefonovala až tuhle špatnou zprávu. Musím ji vyzdvihnout, protože se o něj poslední roky nádherně starala. Pro ně oba to je určitým způsobem vysvobození," svěřil webu eXtra.cz herec a dabér Martin Zahálka smutné detaily odchodu Ladislava Potměšila.

Zdrcený Jan Potměšil poděkoval svému zesnulému tatínkovi

Obrovský smutek ze smrti Ladislava Potměšila necítí pouze jeho fanoušci, nejvíce to samozřejmě zasáhlo rodinu herce a jeho nejbližší.

"Táta měl neuvěřitelný smysl pro humor, hodně černý, a dokázal rozproudit zábavu jako nikdo jiný. Chybí mně i celé rodině. A děkuji za stovky až tisíce vzkazů, až neuvěřitelné, jak byl oblíbený. A bude stále, protože jeho přirozené herectví bylo jedinečné neuvěřitelně lidské. Tati, děkuju za vše," vzkázal hercův syn Jan Potměšil ve výše zmíněném webu.

Poslední rozloučení s oblíbeným hercem proběhne na jeho přání pouze v úzkém rodinném kruhu.

Ladislav Potměšil v Diskopříběhu.