Ladislav Potměšil byl mezi kolegy oblíbený, vzpomíná na něj Krampol i Troška

Herec Ladislav Potměšil, který v pondělí 12. července prohrál svůj dlouhý boj s rakovinou, byl výjimečným hercem, ale i skvělým člověkem. O tom ostatně svědčí i to, jak na něj jako kolegové z branže vzpomínají. Vše již teď nesmírně chybí a jeho odchod považují za neuvěřitelnou ztrátu.

Na svém kontě má desítky rolí. Při natáčení i vystupování v divadle si během svého dlouholetého působení našel i mnoho přátel. Herec Ladislav Potměšil bavil diváky nejen v mnoha oblíbených komediích, ale i vážnějších příbězích, díky čemuž si získal srdce velké spousty fanoušků. Oblíbený byl ale i mezi svými hereckými kolegy, které zpráva o jeho úmrtí velmi zasáhla.

Kamarádi, kteří spolu protrpěli natáčení

Mezi velmi blízké přátele Ladislava Potměšila patřil i herec, moderátor a bavič Jiří Krampol. Seznámili se v roce 1972 během natáčení válečného filmu Oáza v bývalém Sovětském svazu. „Protrpěli jsme spolu šestatřicet dní na poušti v Turkestánu. Bylo to snad nejhorší natáčení, co jsem zažil,” vzpomínal pro Blesk Krampol. „Byl to bezvadný kluk, kamarád a dokonce jsem mu byl na druhé svatbě za svědka,” řekl ještě, jak představitele majora Maisnera vnímal.

A obdobně na Ladislava Potměšila vzpomíná i herec Ota Jirák. „Byl to bezvadný herec i člověk. Vtipný, veselý. Bojoval s tou hroznou nemocí deset let, poslední roky se to hodně zhoršovalo,” svěřil se Jirák Blesku s tím, že před dvěma lety Potměšila dokonce navštívil v nemocnici.

Všichni doufali

Režisér Jaroslav Soukup s Ladislavem Potměšilem pracoval hned několikrát. Natočil s ním svůj první film Drsná planina, následně je osud svedl dohromady při práci na Discopříběhu i jeho pokračování a také trilogii filmů Byl jednou jeden polda, kde Potměšil ztvárnil hlavní roli. „Myslím, že díky účinkování v bláznivých komediích Byl jednou jeden polda, které byly v duchu Četníka ze Saint Tropez, se stane legendou. Exceloval v nich, ta role mu sedla. Dodneška se ty komedie každý rok vysílají,” konstatoval Soukup. „Věděl jsem, že je vážně nemocný, ale přece jen jsem doufal, že se to ustálí. Moc mě to mrzí,” dodal ještě.

„Byl to člověk – v dobrém slova smyslu – naprosto obyčejný, vstřícný a a kamarádský. Neměl žádnou hereckou manýru. Choval se tak nejen ke mně jako k režisérovi, ale i ke všem svým kolegům na place a členům filmového štábu. Všichni ho měli hrozně rádi,” přidal se k truchlícím osobnostem i režisér Zdeněk Troška.

Ladislav Potměšil byl hercem mnoha rolí

Zdroj: Youtube