Konec života Ladislava Smoljaka provázela bolest: Tělo nápor potíží nevydrželo

Je to už dlouhých dvanáct let, kdy odešel na onen svět scénárista, režisér a herec Ladislav Smoljak, na jehož přátelskou povahu a talent dodnes vzpomíná nejen mnoho jeho kolegů, ale také fanoušků, kteří na něj dodnes nezapomněli.

Legendární herec a scénárista Ladislav Smoljak by dnes oslavil 91. narozeniny, bohužel však na tomto světě není s námi již více než dvanáct let. Zemřel na zákeřnou rakovinu močového měchýře v posledním stádiu. Bylo mu osmasedmdesát let.

Nejprve to vypadalo, že Ladislav Smoljak žádným hercem nebude, nedostal se totiž na DAMU, proto vystudoval Vysokou školu pedagogickou v oboru matematika a fyzika. Dokonce tyto předměty i vyučoval. Následně pracoval také jako publicista a recenzent pro kulturní časopisy.

Roku 1966 založil se svým kamarádem Zdeňkem Svěrákem Divadlo Járy Cimrmana, které je dodnes českým fenoménem. Dodnes ho diváci houfně navštěvují a představení jsou beznadějně vyprodaná několik měsíců dopředu. Laskavý a inteligentní humor Svěráka a Smoljaka baví totiž lidi dodnes.

Originální humor Svěráka a Smoljaka baví spousty fanoušků dodnes

Před kamerou se Smoljak objevil ve filmu Zločin v Šantánu a hned poté v komedii Pane, vy jste vdova. Na dalších filmech pak pracovali se Svěrákem společně. Díky jejich spolupráci pak vznikla celá řada oblíbených filmů, jako Jáchyme, hoď ho do stroje, Marečku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Kulový blesk, Trhák, Vrchní prchni, Jára Cimrman ležící spící, Rozpuštěný a vypuštěný. V těchto filmech si také společně zahráli.

Když v červnu roku 2010 Smoljak zemřel, nejvíce truchlil právě jeho kolega a kamarád Zdeněk Svěrák.

"Je to jen pár hodin, co Láďa zemřel. Člověk si ještě ani neuvědomí, jaká ta ztráta je, ale vím, že veliká. Když jsme spolu mluvili, říkal, že v poslední době zažil dvě radosti - vítězství hokejistů v Německu a to, jak dopadly volby," řekl po jeho smrti Blesku Svěrák.

Detaily z pitevní zprávy vypadají hrozivě, herec před smrtí trpěl bolestmi

Smoljak trpěl rakovinou močového měchýře v posledním stádiu. Deníku Aha! se po jeho smrti podařilo získat pitevní zprávu, která detailně popisovala nejen příčinu jeho smrti, ale také bolest a stav, kterým si před smrtí procházel.

„Pacient zemřel na zhoubný nádor močového měchýře, který metastazoval do životně důležitých orgánů. Přímou příčinou smrti bylo selhání životně důležitých orgánů postižených metastázami. Ke smrti, selhání orgánů, přispěla ke konci života i otrava krve způsobená zánětem v těle,“ stálo ve zprávě.

A byl to prý právě zápal plic, který nemoc zkomplikoval s hercovo tělo už si s ním nedokázalo poradit. Nakonec tedy zemřel na celkovou otravu organismu.