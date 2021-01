Ladislav Štaidl v nemocnici: Co bude s jeho synem Arturem?

Artur Štaidl měl před lety ambice prosadit se v hudbě (do roku 2018 měl svoji kapelu Behind the Mirror), ty se ovšem s dospělostí vytratily, a vloni začal poprvé podnikat.

Jediný syn Ivety Bartošové si založil s kamarádem firmu na půjčování vodních dýmek. Kromě toho se aktivně věnuje fotografování a své služby nabízí na Facebooku.

Ladislav Štaidl se tak nemusí bát, že se jeho syn o sebe nepostará. Artur je velice podnikavý a aktivní mladý muž a evidentně se dokázal po všech životních pádech vyškrábat opět do sedla. Navíc letos potkal i sympatickou slečnu a vypadá to, že je zamilovaný až po uši. Nezbývá než mu držet palce a stejně tak jako jeho otci, který v těchto chvílích bojuje na JIP.