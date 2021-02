Dominika Gottová oplakává smrt Ladislava Štaidla: "Měli jsme se sejít!"

Ladislav Štaidl s Karlem Gottem byli nerozlučná dvojka, vše se ale změnilo, když se skladatel zamiloval do Ivety Bartošové a opustil kvůli tomu Gottův orchestr.

"Láďa se v roce 1986 zamiloval do Ivety Bartošové a kvůli ní ukončil své působení v orchestru. Naplno jí propadl, skládal pro ni písničky a vše se točilo jenom kolem ní. A to Karel velmi těžce rozdýchával, byl to přece jen egoista. Karel se najednou cítil odstrčený a absolutně prázdný! Byli s Láďou vynikající tandem a vše se rázem rozplynulo jako pára nad hrncem. Nikdo se nedivil, že spolu několik let pořádně nemluvili," vzpomínal před lety pro Blesk jeden ze členů slavného souboru.

Spor hudebníků se pak táhl celá desetiletí a na usmíření bývalých přátel už nikdy nedošlo. Ladislav Štaidl dokonce nepřišel na pohřeb Karla Gotta. Na to ale měl překvapivé vysvětlení.