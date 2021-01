Ladislav Štaidl: Detailně popsal, jak Bartošová padla na dno. Teď bojuje o život

Jiří Štaidl je momentálně v nemocnici, kde bojuje s covidem-19. Jeho stav je prý vážný. Musí být napojen na dýchací přístroje. Vážný byl i stav Ivety Bartošové, se kterou má skladatel syna Artura. Bartošová dlouhodobě bojovala se závislostí na alkoholu a v roce 2014 spáchala sebevraždu skokem pod vlak.

Štaidl se do ní bezhlavě zamiloval. Byť byl ženatý, mladé zpěvačce úplně propadl. Bartošová však začala mít později problémy s alkoholem a nezvládala běžný život. Se Štaidlem po boku ale sklenku v ruce nepotřebovala.

„Do té doby, co byla se mnou, tak se v životě nedotkla alkoholu, ač tatínek její nebohý byl sedmkrát léčený alkoholik. Ona měla k alkoholu těžkou averzi. A pak, když jí začaly problémy s financemi a mužskými, tak to víš, strašně jednoduchý únik z té reality je právě panák,“ řekl kdysi Štaidl pro Český rozhlas.

Během vztahu se Štaidlem se Bartošová alkoholu nedotkla

Sám měl snahu ji z problémů dostat, ale nepovedlo se mu to. Její závislost na alkoholu byla příliš silná.

„Ona byla beran. Rád bych jí pomohl, už kvůli tomu klukovi, ale nešlo to. Ona to vždycky řešila, že si našla nového partnera, a do doby, než jsem Artura získal do své péče, tak se tam vystřídalo deset chlapů,“ tvrdil.

„To je doklad toho, že měla smůlu a neuměla si vybrat,“ konstatoval skladatel, který na Ivetu vzpomíná dodnes moc rád. Věci by jistě nabraly jiný spád, kdyby Bartošová přestala pít.

„Když nastaly problémy, kdy musela chodit na psychiatrická vyšetření, dva nezávislí psychiatři jí naměřili IQ 132. Ona mohla ve vteřině do Mensy. Tady vidět, jak je to vysoké IQ na h*vno, když nemáš talent na život,“ myslí si Štaidl.

Její odchod si částečně klade za vinu

V rozhovoru pro Český rozhlas byl k sobě kritický a částečně si její životní pád klade za vinu.

„Do tý doby, než ode mě utekla, tak jsem ji vůbec neseznámil s tvrdou realitou všedního života. Vůbec nevěděla, co je to inkaso, pojistky, co jsou to složenky,“ vysvětloval Štaidl.

„Prostě kolik stojí život. Netušila, co se kde musí vyřídit a zařídit. To všechno jsem managoval za ni. V momentě, kdy odešla, tak narazila na tvrdou realitu. A toho využila spousta takovejch těch parazitů. Ti rychle pochopili, že by se u ní dalo něco uškubnout,“ narážel na její následující partnery.

Těžké to měl a nyní má i jejich syn Artur. Už takhle ve velmi mladém věku přišel o maminku a nyní se bojí i o otce. Štaidl leží v nemocnici napojen na přístrojích a podle Blesku je jeho zdravotní stav velmi vážný. Doufejme, že boj s covidem-19 vyhraje.

