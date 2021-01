Výpověď chůvy: Bartošová a Ladislav Štaidl? Podvedla ho prý s Karlem Svobodou!

Problémy ve vztahu Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla začali krátce po narození Artura. Skladatel si přál, aby byla jeho žena s dítětem na mateřské, ona ale spěchala za prací.

Štaidl navíc původně dalšího potomka už nechtěl a bál se, že Bartošová si mateřstvím pokazí svou rozjetou kariéru.

"Iveta chtěla dítě, Láďa nikoli. Za prvé už tři měl a za druhé věděl, co znamená kariéra zpěvačky, že to moc dobře nejde skloubit s mateřstvím. A on vyžadoval, aby jeho dítě mělo matku na plný úvazek. Iveta si dítě nakonec prosadila, ovšem s podmínkou, že na určitou dobu se na zpěvačku vykašle. A ona to nedodržela," vzpomíná chůva Golda v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Zpěvačka se nakonec dohodla na práci v muzikálu s kamarádem z branže Karlem Svobodou a tím se její vztah se Štaidlem definitivně rozpadl.