Ladislav Štaidl a Karel Gott si půjčovali milenky. Jedna je pak zle rozhádala!

„Láďa se v roce 1986 zamiloval do Ivety Bartošové a kvůli ní ukončil své působení v orchestru. Naplno jí propadl, skládal pro ni písničky a vše se točilo jenom kolem ní. A to Karel velmi těžce rozdýchával, byl to přece jen egoista,“ vzpomínal jeden z bývalých členů Štaidlova orchestru.

„Karel se najednou cítil odstrčený a absolutně prázdný! Byli s Láďou vynikající tandem a vše se rázem rozplynulo jako pára nad hrncem. Nikdo se nedivil, že spolu několik let pořádně nemluvili,“ řekl Blesku.