Ladislav Štaidl hazardoval se svým zdravím, chtěl covid vyležet

„Stěžoval si, že mu není dobře. Tak jsem se ho ptal, jestli mu nemám zavolat doktora, nebo jestli si nechce sám zavolat doktora, a on že ne, že si to doma vyleží,“ popisoval Janeček, co mu Štaidl řekl při úplně posledním telefonátu.

„V sobotu jsem už z toho byl takový rozpačitý, když mi to nebral, tak jsem zavolal jeho synovi, což je advokát Jan Štaidl,“ dodal Janeček, který svému příteli tak ušetřil spousty zdravotních problémů. Nikdo nechce vědět, jak by to dopadlo, kdyby vážné onemocnění Štaidl začal řešit ještě později.