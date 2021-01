František Janeček o nemocném Štaidlovi: "Doktora odmítal, volali jsme si!"

František Janeček je s Ladislavem Štaidlem pravidelně v kontaktu a byl jedním z posledních, kdo s ním mluvil před převozem do nemocnice.

"Ve čtvrtek jsem s ním mluvil. A to si stěžoval, že mu není dobře, a tak jsem se ho ptal, jestli mu nemám zavolat doktora, nebo jestli si nechce zavolat doktora, a on že ne, že si to vyleží," popsal Janeček v pořadu Prima Showtime poslední rozhovor s kamarádem.

Staří přátelé si prý obvykle volají každý týden. "My máme takový rituál, že si voláme tak jednou, dvakrát týdně. A je to takový vyprávění pánů, kteří celý život dělali populární hudbu," prozradil Janeček. Jenže, pak mu Štaidl přestal zvedat telefon a to už prý tušil, že je něco špatně.