Pohřeb Ladislava Štaidla: Jeho děti mají jasná pravidla

Celá záležitost je natolik utajená, že o konkrétním datu nemají potuchy ani blízcí kamarádi Ladislava Štaidla. „Já vůbec nevím, nemám žádné zprávy. zejména v této době covidové, jaké chcete dělat rozloučení? Jsou přece limity na 15 lidí,” nechal se podle TN.cz slyšet hudebník František Janeček.

Je tedy více než jasné, že i kdyby rodina informace o pohřbu přece jen sdílela, případným návštěvníkům by to nebylo nic platné. Velké rozloučení by si ale Ladislav Štaidl skutečně zasloužil. Na druhou stranu je známo, že se Štaidl za svůj život mnoha pohřbů neúčastnil, a tak je velmi pravděpodobné, že by se velké loučení nekonalo ani v případě, kdyby to bylo možné.