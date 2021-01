Ladislav Štaidl ve vážném stavu: Přátelé se bojí, jak na tom je!

"Dozvěděl jsem se to už v pondělí od jedné příbuzné, která má v nemocnici známé. A prý to s Láďou opravdu není žádná legrace. Musíme na něj myslet a doufat, že se z toho nakonec dostane stejně, jako se to povedlo i některým jiným, u kterých to původně vypadalo taky velice špatně," prozradil Extra.cz Milan Drobný.

"Vím to jen z médií. Láďa taky nikam už dlouho nechodí, s nikým nemluví. Kdybyste se něco dozvěděli, informujte mě, prosím," řekl stejnému webu Felix Slováček, který je také v šoku a kamarádovi přeje hlavně rychlé uzdravení.

I my přejeme Ladislavu Štaidlovi mnoho sil na boj s covidem a doufáme, že příští zprávy z nemocnice již budou pozitivní.