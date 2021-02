Ladislav Štaidl zemřel: Zdrcení kolegové nenachází dostatečná slova smutku!

"Byl to můj mnohaletý kamarád a spolupracovník, napsal mi mnoho krásných písniček, s jednou jsem dokonce vyjela na festival do Japonska. Nezkazil žádnou legraci, byl to výborný muzikant, organizátor a manažer. Budu mít na něj tu nejhezčí vzpomínku. A je mi to líto, že ten boj se zákeřnou nemocí nevyhrál," řekla Helena Vondráčková.

Na Štaidla si vzpomněla i kamarádka Jitka Zelenková, se kterou měl před lety milostný románek. "Některé zprávy se přijímají velmi těžce. Upřímnou soustrast především rodině a Vám, Láďo… však Vy víte," napsala zpěvačka na svůj Instagram.

Nejvíce v šoku byl z oslovených celebrit Petr Janda, který se Štaidlem přátelil dlouhých padesát let. "Promiňte, nemůžu vůbec mluvit, nemůžu nic," sdělil zdrcený muzikant.

Po Štaidlovi bezesporu zůstane v českém showbyznyse obrovská díra, upřímnou soustrast rodině, přátelům i kolegům…