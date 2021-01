Ladislav Štaidl bojuje s covidem: Skončil v nemocnici napojen na přístroje

Vše dobré mu kromě syna a celé rodiny přeje i Josef Rychtář. Ten žil dlouhá léta v Uhříněvsi právě s Bartošovou a staral se i o jejího syna Artura, kterého měla zpěvačka se Štaidlem. Po tragické události, kdy se Bartošová rozhodla skoncovat se životem, šel Artur do péče Štaidla.

„I když se známe už jen z minulosti, a to v souvislosti s mou zesnulou manželkou Ivetou a Arturem, přeji mu samozřejmě brzké uzdravení. Vždy se choval velmi slušně, a to i poté, co mu soud svěřil syna do péče,“ řekl Rychtář po portál Život v Česku.