Smutné vzpomínky Ladislava Trojana: Láska s Brejchovou bolela nejvíce!

Ladislav Trojan před svou osudovou láskou, manželkou Olgou už jednu Olgu měl! Nebyl to nikdo jiný, než Olga Špíchalová, která si později vzala za muže Václava Havla!

Špíchalová byla Trojanova úplně první láska a dodnes na ní vzpomíná jen v dobrém. "Olga byla moc krásná, pocházela z dělnické rodiny. Když jsme se seznámili, pracovala jako dělnice na úřadě a já jsem na ni každý den čekal. Oba nás zajímalo divadlo, kvůli ní jsem dokonce zrežíroval hru Popelka a obsadil ji do hlavní role," vybavuje si Ladislav vztah k Olze.

Trojan ale byl ještě na vážný vztah příliš nevyzrálý a Špíchalová potkala Václava Havla, do kterého se zamilovala! Herec jim nakonec ustoupil, což po letech sám přiznává. "On byl Václav už tehdy velice zajímavý a sečtělý intelektuál. Vadilo mi, že mi Olgu přebral takový mladíček, nakonec jsem ale šel z cesty a oběma jsem to přál," tvrdí herec. Později ale zažil rozchod, který ho bolel mnohem více - další jeho vyvolenou se totiž stala Jana Brejchová!