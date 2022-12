Zemřel herec Ladislav Trojan: Úsměv na tváři měl do poslední chvíle

Zdroj: Profimedia

Ve věku devadesáti let v zemřel herec Ladislav Trojan. Smutnou novinku oznámili jeho synové Ivan a Ondřej na sociální síti. Trojan hrál například v seriálu Tři chlapi v chalupě a byl nejstarším členem proslulého hereckého klanu.

Ladislav Trojan byl hlavou slavné herecké rodiny, kde se umělecké řemeslo předává z generace na generaci. Zásadní rolí byla pro něj role vnuka Potůčka v komediálním seriálu Tři chlapi v chalupě.

Ačkoliv se herec těšil skvělému zdraví, v neděli nad ránem zcela nečekaně naposledy vydechl. Trojan zemřel ve spánku, jak uvedli jeho synové Ondřej a Ivan.

"Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan," stojí v prohlášení.

Na zásadní roli čekal roky

Ladislav Trojan se narodil 1. srpna 1932 v Praze. Už od malička ho bavilo hraní a útlém věku se přidal k ansámblu ochotnického divadla. Po dokončení DAMU a několika menších rolích byl obsazen do prvního československého televizního seriálu Rodina Bláhová. Hvězdné kariéry se ovšem nedočkal až do poloviny 60. let.

Zlomovým okamžikem byl pro Trojana nástup do již zmíněného seriálu Tři chlapi v chalupě, kde hrál po boku Jana Skopečka a Lubomíra Lipského. Mezi další významné počiny patří například kriminálka Na kolejích čeká vrah či klasické komedie Vrchní, prchni nebo Kamarád do deště. Trojan kromě filmů zářil i mnoha dalších seriálech. Mezi ty významnější patří F. L. Věk, Povídky malostranské, sci-fi Křeček v noční košili či normalizační válečné drama Rodáci.

Ladislava Trojana ale milovali i nejmenší diváky. Zahrál si v pohádce Kouzelný měšec a v letech 2011-2018 moderoval Kouzelnou školku, kde se převlékal za dědu Láďu. Ladislav byl ženatý pouze jednou. Svou osudovou životní lásku Olgu poznal při angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi.

Ladislav Trojan zemřel ve spánku