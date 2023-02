Herec Ladislav Trojan trpěl neskutečnými bolestmi: Zachránila ho snacha Klára

Zdroj: Profimedia

Narodil se v 30. letech 20. století a již od dětství se věnoval ochotnickému divadlu. Až do role v seriálu Tři chlapi v chalupě dostával spíše malé role, poté ale exceloval v mnoha filmech. Ve stáří ho trápily problémy s nohou, přesto se nikdy nepřestal usmívat.

Pár dní před Vánoci loňského roku se dozvěděla veřejnost nemilou zprávu. V devadesáti letech zemřel oblíbený herec Ladislav Trojan, který se proslavil především díky seriálu Tři chlapi v chalupě.

Synové, režisér a producent Ondřej Trojan a herec Ivan Trojan si napsali na sociální sítě status, že jejich milovaný tatínek zemřel.

„Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan.“

Začínal rolemi svůdníků, skončil u dědečků

Ladislav Trojan začínal v ochotnickém divadle a věnoval se i baletu. Po dokončení DAMU nastoupil do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Začínal rolemi milovníků, ale brzy se našel i v rolích komediálních. Po sedmiletém angažmá přešel do Městských divadel pražských, kde zůstal až do důchodu.

Oblíbeným se stal i díky zájezdovému představení Tři na lavičce s Květou Fialovou a Petrem Nárožným. Natočil více než tisíc rolí, nejčastěji pro televizi. Hlavních rolí za sebou příliš neměl, dokud ho neobsadil Jaroslav Dietl a Jiří Hubač do svého seriálu Tři chlapi v chalupě. Tam exceloval po boku Lubomíra Lipského a Jana Skopečka. Trojana si zamilovaly také malé děti, když jim od roku 2011 do roku 2018 moderoval jako děda Láďa.

Herec působil celý život spokojeným dojmem a na svět se usmíval i ve chvílích, kdy mu nebylo do zpěvu. Bolela ho totiž nesnesitelně noha a nikdo nemohl přijít na to, co s ní má.

Ve stáří trpěl neskutečnými bolestmi nohy

„Otékala mi a ukrutně bolela. Pořád tam bádali a bez výsledku. Takže to nebolelo, jenom když jsem ležel, anebo nechodil. A vsedě to nebolelo pouze tehdy, když jsem měl nohu nahoře,“ řekl Blesku.

Jeho snacha Klára Pollertová-Trojanová se nemohla dívat na to, jak trpí a sehnala mu specialistu, který ho konečně dal dohromady a Trojan mohl nohu opět používat.

Do posledních chvil se o herce starala manželka Olga, již si tajně vzal roku 1958. Měli spolu již zmíněné dva syny, kteří jim dali šest vnoučat.