Zasnoubená Laduška z Like House? Nová fotka budí spekulace

Zdroj: instagram.com/Lada Horová

Influencerka Lada Horová, která si říká Laduška a do povědomí veřejnosti se zapsala hlavně svou účastí v primácké reality show Like House, nyní vzbudila velkou vlnu spekulací. Na svém Instagramu totiž do stories nahrála fotografii, ze které je na první pohled patrné, že se se svým o deset let starším přítelem zasnoubila.