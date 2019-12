Lady Dee otevřeně o pornu: Intriky neznají mezí!

Lady Dee vlastním jménem Drahomíra Júzová je sice mladá, ale velmi úspěšná. V porno průmyslu je jen pár let, za krátkou dobu ale dokázala to, co kolegyním trvalo mnoho let. Dee byla dokonce na červencové titulní straně prestižního časopisu Playboy! Úspěch je však věc, která se neodpouští! Podle Drahomíry je branže ve které pracuje samá intrika a nedá se nikomu věřit. Promluvila ale i o dobrých vztazích, například s Daisy Lee!