Lady Dee v těhotenství trpí: Ožilo trauma z dětství a vzpomínky na zneužívání!

místo výkonu práce: Průmyslová 2727,440 01 Louny požadavky: ochota pracovat v týmu, ochota učit se nové věci, samostatnost, pečlivost, všímavost manuální zručnost, mzda 19000 (základ 16tis+příplatky za směnnost +pohyblivá složka za docházku) zkušenost s linkovou výrobou výhodou flexipassy, dovolená navíc, závodní stravování, prémie, podpora dojíždění, podpora při studiu kontakt:Veronika Salačová telč. 415930508 telefonicky od 8,00 do 15,00 hod nebo email: hr@aisan.cz osobně na výběrovém řízení ve firmě na uvedené adrese pouze v druhé úterý v měsíci vždy v 10,00 hod

Řemeslné práce - SVÁŘEČ/-KA CO2 27 000 Kč

Pracovní pozice vhodná i pro OZZ. Co u nás budete dělat? - Sváření CO2, v jednosměnném provozu podle požadavků, specifikace nebo nákresu - zámečnické a montážní práce - práce se základní výkresovou dokumentací - používat drobné nářadí a nástroje - zajištění pravidelné údržby nástrojů. Co od Vás očekáváme? - Znalost a praxi sváření CO2 - zkušenosti s montážními a zámečnickými pracemi - základní čtení jednoduchých technických a technologických výkresů - pozitivně nastavené myšlení, spolehlivost, dochvilnost - manuální zručnost a samostatnost, pečlivost - spolupráci v týmu. Čím nás potěšíte (není podmínkou)? - Svářečským průkazem - SŠ vzdělání (obor strojírenství, stavebnictví) Na co se u nás můžete těšit? Zázemí ve stabilní české společnosti s dlouholetou tradicí; motivující finanční ohodnocení = hodinová mzda vč. motivační složky mzdy v závislosti na dosažených výsledcích; balíček zaměstnaneckých benefitů v oblasti kultury, rekreace, zdraví a sportu; výběr z kafetérie - ročně min. 7 000 Kč; zaměstnanecké výhody v Programu MultiSport; závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, stravenky; firemní akce; rozvojové aktivity, tréninky, školení, pomůžeme vám osobnostně a profesně růst; příjemný pracovní kolektiv i pracovní prostředí. Nástup dle dohody. V případě zájmu kontaktujte zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky.