Lady Dee exkluzivně pro Šíp: "Hormony jsou zlo, dcera dva dny téměř nespala!"

Drahomíra Júzová známá jako Lady Dee před nedávnem porodila své první miminko. Počáteční dny s dcerou Ohanou pro ni ale nebyly zrovna jednoduché, propadla totiž poporodním depresím. Jak se vede čerstvé mamince dnes?

Lady Dee během loňské karantény potkala opravdovou lásku. V té době randila s mexickým kameramanem, ten ale na začátku pandemie odletěl a jejich vztah vyšuměl do ztracena.

Krásná hvězda filmů pro dospělé ale dlouho sama nezůstala, osud jí do cesty přihrál nového pana božského, Omara. Po pár měsících pak oznámila Dee radostnou novinku. "Jsem těhotná a připravená na roli maminky," těšila se od samého začátku a kvůli těhotenství ukončila svou rozjetou porno kariéru.

"Jako těhotná rozhodně natáčet nebudu. Měla bych ze sebe divný pocit. Mám v sobě dítě a jít s ním točit, to opravdu ne. Ani po porodu točit nebudu. Budu matka a s touhle prací chci skončit," nechala se tehdy slyšet.

Lady Dee trpěla po porodu depresí, "Hormony jsou zlo," říká čerstvá maminka

Lady Dee si na Instagramu několikrát postěžovala, že trpí po porodu nepříjemnými výkyvy nálad. Proto jsme novopečené mamince zavolali a zeptali se jí, zda už se situace zlepšila

"S miminkem se už sžívám normálně, po porodu to teda bylo těžší, jelikož jsem měla úplně rozházené hormony. Měla jsem takový divný deprese, furt jsem brečela, pak jsem se zase smála. Jeden mi přišlo všechno strašně těžký, druhý zase úplně easy. Trvalo to asi dva týdny a jsem ráda, že už je to za mnou, hormony jsou zlo," prozradila Lady Dee Šípu.

Malá Ohana je prý zlaté dítě a kromě prvních dní, své rodiče nechává vyspat do růžova. "Malá nespala jen když jsme byly spolu v nemocnici, to byly dva dny, kdy jsem se fakt nevyspala. Jinak mi v noci krásně spí, budí se maximálně na jídlo, nebo když potřebuje přebalit," svěřila se nám starostlivá maminka.

Lady Dee se na mateřské nenudí, zdálky pomáhá příteli řídit byznys

Lady Dee z porno branže odešla už před více než rokem a věnuje se s přítelem vlastní produkci. Pandemie jejich byznys prý naštěstí nijak zvlášť nenarušila.

"Práce je v pořádku, já už netočím, mám svoji produkci, takže mě to nijak neomezuje a všechno jde tak, jak má," říká čerstvá maminka, která prý práci zvládá na dálku organizovat i během mateřské dovolené.

"Já mu doma sepíšu co a jak bude a přítel to zpracuje a chodí pak na ty natáčení a vše za mě udělá, takže spíš on pracuje, ale já mám nad vším přehled," vysvětlila Lady Dee, jak zvládá skloubit práci s péčí o miminko.