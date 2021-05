Lady Dee se po porodu dcery trápí: Přepadla ji nečekaná deprese!

Drahomíra Júzová známá jako Lady Dee před pár dny porodila svou prvorozenou dceru. Na roli matky se bývalá hvězda porna velmi těšila, pár dní po narození holčičky ale upadla do deprese!

Lady Dee zažila v minulém roce mnoho změn. Během březnové karantény se rozešla s přítelem, seznámila se s novým, osudovým mužem, se kterým otěhotněla a také ukončila svou úspěšnou kariéru v porno branži.

Jelikož sama neměla v dětství na růžích ustláno, od začátku svého těhotenství Dee věděla, že své dceři chce dát vše, co sama neměla.

"Určitě nechci, aby mé dítě dělalo jednou to samé jako já. Bude mít všechno, co si bude přát, takže nebude muset," prozradila před pár měsíci.

Lady Dee trpí po porodu nespavostí, z vyčerpání upadla do deprese

"Dcera se narodila deset minut před 23. hodinou. Já nyní nemohu chodit, vše mě bolí, ale jsem šťastná," řekla čerstvá maminka webu zivotvcesku.cz. Štěstí ale Lady Dee rychle přešlo, nastoupila u ní totiž nečekaná deprese.

"Celou noc jsem nespala a před den, když malá spí, zase nemůžu usnout. Stačí jen aby zakňourala, nebo se pohne a hned jsem vzhůru. Tak tohle bude jízda. Plus mě chytla poporodní deprese. Brečela jsem včera a dnes. Jak je vše pro mě nové a bojím se… Doufám, že ty hormony zmizí a vše bude dobré," ozvala se zoufalá Lady Dee svým fanouškům na Instagramu pár dní po porodu.

Ani týden poté se situace nezlepšila a bývalá hvězda filmů pro dospělé se opět přihlásila s tím, že se nejspíš nejedná o depresi, ale rozházené hormony.

Čerstvá maminka bojuje s psychikou, "Je to nárazové," říká

"Zjistila jsem, že to není poporodní deprese, ale mám jen rozházené hormony. Cítím úzkost, osamocenost a že to nezvládnu, vše je pro mě nové. Spíš to vypadá na hormony, které se prý mají srovnat do šesti týdnů. Já doufám, že dřív. Jsem třeba celý den v pohodě a pak najednou to na mě večer přijde a pak zase odejde. Je to takové nárazové, naštěstí to nemám celý den," popsala Lady Dee svým fanouškům, jak se poslední dny cítí.

"Netušila jsem, že něco takového budu mít. Já se po porodu cítila úplně v pohodě a pak druhý den jsem brečela, pak opět dobrý a takhle se to střídá," přiznala novopečená maminka.

Tak doufejme, že se Lady Dee brzy psychika urovná a bude se moci věnovat pouze péči o krásnou dcerku, která dostala velice netradiční jméno Ohana.