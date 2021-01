Lady Dee před porodem: Místo klidu dobrodružná jízda po Mexiku, miminko už kope!

"Stále se těšíme z toho, co to bude, ale máme podezření, že to bude kluk. Říká nám to okolí, dle babských rad by souhlasily i příznaky. I kdyby to ale nakonec byla holčička, tak už se s partnerem moc těšíme," říká natěšeně Lady Dee.

Ačkoliv si budoucí maminka uvědomuje, že na pár měsíců po porodu má s lítáním za hranice na čas utrum, už nyní plánuje, jak pojede s celou rodinou na dovolenou.

"Na další dovču chceme, až mimi vyroste trochu. Teď je ten nejlepší čas abych si vše užila, než bude mimi na světě," uzavřela Dee, která v mateřství jen kvete. Přejeme hlavně hodně zdraví a klidnou dovolenou i návrat do Čech.