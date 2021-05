Lady Dee porodila: "Nemůžu chodit, ale jsem šťastná!" Jaké jméno dostala dcera?

Lady Dee se v úterý v noci stala maminkou. Porod byl prý náročný, krásná dcerka ale vynahrazuje bývalé pornohvězdě všechnu bolest a novou životní roli si velmi užívá.

Drahomíra Júzová známá jako Lady Dee stihla minulý rok spoustu věcí. Během karantény se rozešla s přítelem a záhy potkala nového, osudového muže.

Do exotického Omara se Lady Dee zamilovala až po uši a dokonce kvůli němu sekla s natáčením porna.

Júzová má s novým partnerem společný byznys, věnují se produkci filmů pro dospělé, před kameru se ale Dee už vracet nechce. "Jako těhotná rozhodně natáčet nebudu. Měla bych ze sebe divný pocit. Mám v sobě dítě a jít s ním točit, to opravdu ne. Ani po porodu točit nebudu. Budu matka a s touhle prací chci skončit," prozradila během těhotenství.

Lady Dee chce dceru před porno branží ochránit

Lady Dee se do porno branže dostala díky těžkému životnímu období. "Byla to náhoda. Měla jsem doma problémy s matkou a odešla jsem do Prahy. Vzhledem k situaci jsem pak musela dělat tuto práci. Neměla jsem totiž dodělanou školu a nic jiného na výběr nebylo," netají se kráska temnou minulostí.

Dee rozhodně nechce jít ve stopách své matky a hodlá své dceři dát vše, aby neskončila v podobné situaci, jako ona před několika lety.

"Určitě nechci, aby mé dítě dělalo jednou to samé jako já. Bude mít všechno, co si bude přát, takže nebude muset," prozradila v těhotenství.

Jméno holčičky zatím Lady Dee tají

"Dcera se narodila deset minut před 23. hodinou. Já nyní nemohu chodit, vše mě bolí, ale jsem šťastná," prozradila Lady Dee své první pocity pro web ŽivotvČesku.

Novopečená maminka přivedla dceru na svět v úterý v pražské podolské porodnici, její jméno ale zatím zveřejňovat nechce.

"Domluvili jsme se, že jméno dcery zatím prozrazovat nebudeme. Chceme ji alespoň trochu uchránit před zájmem veřejnosti," vysvětlila Dee.

Celé rodince gratulujeme a přejeme hlavně mnoho zdraví. EDIT: Lady Dee nakonec prozradila, že dceruška nese jméno Ohana.