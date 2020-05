Víme první! Lady Dee v karanténě: Rozchod s přítelem a zrušená svatba!

Lady Dee naší redaktorce popsala, jak k rozchodu se snoubencem došlo a proč! "Přítel odjel domů ještě před tou karanténou a pak zavřeli hranice. Na vztah na dálku jsem zvyklá, ale on se začal chovat podivně! Přestal se mi prakticky ozývat a to už jsem toho začala mít plný zuby," svěřila se pornohvězda a navíc přiznala, že ji partner zklamal v době, kdy nejvíc potřebovala podporu!

"Bála jsem toho viru, nikdo nevěděl, co to vůbec dělá, a zda je bezpečné chodit ven. Byla jsem sama doma zavřená, potřebovala jeho oporu, a on tady nebyl! Rozhodla jsem se proto vztah ukončit. Nerozešli jsme se ve zlém, jsme přátelé, ale došlo mi, že už to zkrátka nemá cenu," překvapila Dee zrušenou svatbou!

Jestli jste ale pánové zavětřili svou šanci, rychle Vás zklidníme. Během pandemie totiž kráska potkala novou lásku a vypadá to, že je to vážné!