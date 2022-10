Lady Dee je po letech opět singl: Vztah s otcem její dcery je minulostí

Zdroj: Profimedia

Pornoherečka Drahomíra Jůzová alias Lady Dee plánovala se svým mexickým partnerem Omarem společnou budoucnost a na konci letošního roku se dokonce měli brát. Jenže jejich vztah nabral úplně jiný směr. Rodiče roční holčičky se totiž už před nějakou dobou rozešli.

Drahomíra Jůzová, která je známá hlavně pod jménem Lady Dee, s nímž vystupovala ve filmech pro dospělé, po boku svého dlouholetého partnera Omara prošla velkou proměnou. Vzdala se práce před kamerou, usadila se a stala se mámou na plný úvazek. Vloni v květnu se totiž tehdy ještě zamilovanému páru narodila dcera Ohana. Dvojice si rýsovala společnou budoucnost a Lady Dee se těšila na svatbu. Postupem času se ale všechno začalo neočekávaně měnit.

Svatba měla být na konci roku

„Svatbu plánujeme. Původně to mělo být tak, že jsme měli mít svatbu a až pak dítě. Ale to se nějak nepovedlo. Svatba bude příští rok, ale na žádost o ruku pořád čekám,” hlásala ještě vloni herečka v rozhovoru pro eXtra.cz. Nakonec ale z velkých plánů sešlo. Jak totiž informoval web Expres, už je to nějaký ten pátek, co je vztah Lady Dee a Omara minulostí.

„Rozchod proběhl v klidu, vychází spolu jako kamarádi, hezky se starají o dceru, a dokonce spolu ještě bydlí. Už brzy se ale přestěhují do nového a každý půjde svou vlastní cestou,” prozradil zdroj z jejich okolí.

Láska vyprchala

Jak dále uvedla zmíněná redakce, vztah Drahomíry Jůzové a jejího partnera neskončil na základě nevěry nebo jiných vážných problémů, nýbrž proto, že jejich láska zkrátka vyprchala a pověstná jiskra se vytratila. Přestože jsou hluboké city pryč, bývalí partneři si zůstávají nadále blízcí alespoň po stránce přátelství. A to je, vzhledem k tomu, že společně vychovávají dceru, tím nejdůležitějším.