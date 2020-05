Lady Dee a obavy z koronaviru: Z domu nevyšla týdny, finance ale neřeší!

Koronavirus způsobil u některých showbyznysových hvězd takový finanční kolaps, že Vám dnes v Albertu na kase prodá rohlík například Barbora Motlová!

To však rozhodně není případ Lady Dee, která si své finance hlídá, a má je tvrdě pod kontrolou! "Peníze jsem za celou dobu nemusela řešit vůbec. Já mám našetřeno, vydržela bych doma mnohem déle. Moje výhoda je, že neutrácím za drahé kabelky, a podobné kraviny, a vydělané sumy raději ukládám," překvapila Lady Dee!

Do práce se proto zatím nežene a nucené prázdniny si užívá do syta! "Nenudím se, už vymýšlím nové projekty a co bude dál, až tohle skončí. Máte se na co těšit," nalákala Dee své fanoušky. Novinky prý odhalí na svém Instagramu, tak uvidíme, čím nás tentokrát hvězda porno průmyslu překvapí!