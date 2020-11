Těhotná Lady Dee: "S pornem definitivně končím, brečela jsem někdy i celé noci!"

Drahomíra Júzová alias Lady Dee patřila ještě nedávno mezi naše nejlepší pornoherečky, svou kariéru se ale rozhodla ze dne na den ukončit a měla k tomu vážný důvod!

"Věci se ze dne na den mění. Stávají se věci, se kterými zatím nepočítáme. Pak když se to stane, říkáte si zvládnete to, co se stane teď atd. Najednou se vám obrátí život jinak a nic nebude jako dřív. Ale já jsem připravená. Změnil se mi život k něčemu krásnému a nepopsatelnému. Mám teď pro co žít. Tím jsem chtěla říct, budu maminka! Budu tou nejlepší maminkou pro své dítě. Čekám na tebe miláčku můj. Budu tě milovat do konce svého života drobečku můj," oznámila Lady Dee novinku svým fanouškům na Instagramu.

Bývalá hvězda porna je z mateřství naprosto nadšená a ačkoliv těhotenství neplánovala, nové role se nemůže dočkat! "Jsem ve třetím měsíci těhotenství. Miminko bylo neplánované, ale stále jsem o něm s přítelem i s rodiči mluvila, tak jsme si ho asi přivolali," řekla nedávno Lady Dee v pořadu Život ve hvězdách. Za svou kariérou pornoherečky prý udělala Júzová definitivní tečku, stále si ale nese nemilé zážitky z minulosti a tvrdí, že ji k filmům pro dospělé přivedla nelehká životní situace a postoj její matky!