Lady Dee: "Málem mě znásilnil matky přítel, moje dcera nikdy do porna nepůjde!"

Lady Dee se za pár měsíců stane poprvé maminkou a na novou roli se velmi těší. Kvůli těhotenství pověsila kariéru pornstar na hřebík a začala nový život. Pohlaví miminka sice bývalá hvězda filmů pro dospělé už zná, původně si ale přála syna. Od porno branže chce svého potomka za každou cenu ochránit!

Drahomíra Júzová alias Lady Dee nikdy neměla v životě na růžích ustláno. Její matka byla přelétavá, často střídala partnery a nakonec se své dcery zřekla, stejně jako mladšího syna.

Dee nezbylo nic jiného, než se postarat o sebe, i o svého bratra. Aby vydělala potřebné finance, vrhla se po hlavě do porno branže.

V rodině si navíc prošla Lady Dee peklem, jeden z milenců její matky se dokonce pokusil ji znásilnit! "Matka často střídala partnery. Tehdy jsme s k němu nastěhovali, ale nebylo to dobrý. Dělal mému bráchovi naschvály a na mě byl podezřele hodnej, což mi bylo divný. Máma byla v práci a brácha na zahradě, přišel po schodech nahoru a zachránil mě. Doteď z tohodle zážitku mám noční můry," prozradila Lady Dee Expresu hrůzný zážitek. Ani další otčím ale nebyl žádná výhra, proto nakonec z domácnosti své matky Drahomíra utekla.

Partneři matky se chovali hrozně, Lady Dee proto s bratrem utekla

"Ani ten další partner nebyl ideální. Byl na nás s bráchou hnusnej, už jsem to nezvládala. Sbalila jsem se a jela do Prahy ke kamarádovi, který mi nabídl pomoc. Když jsem se ale nastěhovala, vyžadoval po mně sex, což mi bylo velmi nepříjemné. Neměla jsem ale peníze na své bydlení a proto jsem se ze dne na den rozhodla začít točit porno," odhalila Lady Dee, jak se do branže dostala.

Se svou matkou není Lady Dee v kontaktu dodnes, ani její těhotenství budoucí "babičku" nepřesvědčilo, aby vztahy s dcerou obnovila.

Drahomíra za porno kariérou udělala tlustou čáru, s těhotenstvím veškeré natáčení utnula a vracet se k němu nechce ani v budoucnu. Pornu se však věnuje i nadále, jen je takzvaně na druhé straně barikády. Se svým přítelem Omarem totiž založila vlastní produkci filmů pro dospělé.

Mimo jiné plánuje Lady Dee stát se mama blogerkou, už si dokonce kvůli tomu změnila jméno na Instagramu.

Bývalá hvězda porna se chce vydat úplně novou cestou

"Chci být mama blogerkou a sdílet se svými fanoušky celé moje těhotenství. Budu jim radit co pro miminka kupovat a jak připravit ty mladý na to, co je teprve čeká," těší se Lady Dee.

Budoucí maminka nosí pod srdcem holčičku, původně ale chtěla syna. "Kluky nemusíš tolik hlídat, raději bych proto syna. Pokud bych měla dceru, nedopustím, aby dělala porno. Zakazovat samozřejmě nic nemůžu, ale udělám vše proto, aby moje dítě nikdy tohle dělat nemuselo," svěřila se před časem.

Jméno holčičky zatím Dee prozradit nechce. "To už je moje soukromí, nechám si to pro sebe a nikde ho sdílet nebudu, a to ani na sociální sítě," uzavřela.