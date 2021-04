Lady Dee promluvila o pornu v těhotenství: Točení se nakonec úplně nevzdala!

Lady Dee se už brzy stane poprvé maminkou, fanoušci se jí ale stále ptají, jak to má s natáčením porna. Na to má hvězda filmů pro dospělé jasnou odpověď!

Lady Dee během karantény našla skutečné štěstí. Pornoherečka měla ještě před rokem vztah s exotickým přítelem, se kterým byla dokonce zasnoubená, ten se ale v době první vlny pandemie rozpadl.

"Přítel odjel domů ještě před tou karanténou a pak zavřeli hranice. Na vztah na dálku jsem zvyklá, ale on se začal chovat podivně. Přestal se mi prakticky ozývat a to už jsem toho začala mít plný zuby. Bála jsem se toho viru, nikdo nevěděl, co to vůbec dělá, a zda je bezpečné chodit ven. Byla jsem sama doma zavřená, potřebovala jeho oporu, a on tady nebyl! Rozhodla jsem se proto vztah ukončit. Nerozešli jsme se ve zlém, jsme přátelé, ale došlo mi, že už to zkrátka nemá cenu," svěřila se nám tehdy Dee.

Dlouho ale kráska na ocet nezůstala, záhy totiž potkala svou novou lásku, producenta filmů pro dospělé Omara, a po pár měsících s ním otěhotněla.

Lady Dee kariéru v pornu ukončila, věnuje se produkci

Lady Dee, vlastním jménem Drahomíra Júzová nedávno prozradila pohlaví miminka, pod srdcem nosí holčičku.

Právě těhotenství bylo pro hvězdu porna důvodem ukončit svou kariéru. Od porna se ale Dee daleko nevzdálila, se svým partnerem Omarem si založila produkci na natáčení filmů.

I když sama Lady Dee už sex před kamerou nenatáčí, stále dokáže pánům nahnat choutky. Své polonahé videa a snímky dokáže budoucí maminka skvěle zpeněžit na platformě Only Fans a to i v osmém měsíci. Fanouškům ale chybí a tak se rozhodla ex pornohvězda objasnit, jak to aktuálně má.

K filmům se již Lady Dee vracet nikdy nechce

"Pro ty, co se mě pořád ptají, zda točím filmy pro dospělé. Ne netočím už skoro rok a už ani nikdy točit nebudu. Spolu s přítelem máme produkci a ani těhotná netočím. Ani si to nedokážu nijak představit, Natáčení už pro mě skončilo," napsala Lady Deen vyjádření na svůj Instagram.

Budoucí maminka se chce věnovat hlavně péči o svou dcerušku, která se již za měsíc narodí a to je pro Dee nyni prioritou.

"A ne, ani mi natáčení nechybí. Ba naopak. Je to pro mě veliký relax, jak fyzicky, tak psychicky. Baví mě teď spíš být za kamerou," vysvětlila.

Zdroj: Soňa Broulíková