Marek Lambora a Andrea Bezděková už netvoří pár, důvod rozchodu je prostý

Zdroj: Profimedia

Několik dlouhých měsíců tvořili nádherný pár, tomu je teď ale konec. Herec Marek Lambora a modelka Andrea Bezděková se rozešli. Přestože si oba své soukromí běžně přísně střeží, o smutnou novinku ze svých životů se s fanoušky podělili na sociální síti.

Herec Marek Lambora a modelka Andrea Bezděková patří mezi ty, jež si své soukromí velmi hlídají. Když jejich láska začínala, oba při případných dotazech vždy mlžili a dlouho trvalo, než náklonnost jeden ke druhému veřejně přiznali. Svůj vztah nikdy před fanoušky nekomentovali a o svou lásku se s nikým nedělili. Nechávali si je jen a jen pro sebe. Dokonce i společné fotografie na svých sociálních sítích sdíleli jen velmi výjimečně.

O to větším šokem pro všechny bylo oznámení o konci jejich vztahu, které Lambora i Bezděková sdíleli na svých sociálních sítích. Přestože nešlo o jednoduchý krok, bývalí partneři tak učinili proto, aby předešli případným spekulacím.

Důvod je prostý

Markovi Lamborovi a Andree Bezděkové fanoušci fandili a přáli štěstí. Když pak ale přišla zpráva o rozchodu, všechny pochopitelně zajímalo, co mohlo pár rozdělit. „S Ájou jsme se rozhodli naši společnou cestu životem rozdělit. Ani náhodou jsme si neublížili (abych usadil ty všelijaké otazníky zpátky do tečky), jen někdy zkrátka přijdete na to, že vás oba popohání vítr života na trochu jinou stranu. Takže teď budeme západy našich dní, s požehnáním toho druhého a s čistým srdcem, vyhlížet každý po svém,” uvedl v oznámení Marek Lambora, kterému oznámení rozchodu nebylo úplně po chuti.

„Nevím, jak se tohle přesně dělá a popravdě se musím přiznat, že je mi to trochu proti srsti… Cítím ale, že nad námi krouží jisté otazníky a taky bych chtěl, abyste vy, kteří mě sledujete, měli informace přímo ode mě. Od nás,” napsal ještě herec svým fanouškům.

Máme se stále rádi

A v obdobném duchu se nesl i příspěvek Bezděkové. „Rozchod by neměl být považován za veřejnou událost, a to ani když jste označeni za veřejně známé osoby. Bolí to. A někdy, někdy to bolí ještě o fous víc, protože to nezůstane jen mezi vámi, ale pluje to společností, která vás tím konfrontuje v moment, kdy na to ještě nejste připravení,” prohlásila modelka na sociální síti.

„Nikdy jsme s Márou nebyli ten pár, který by měl potřebu dávat na odiv, jak se máme rádi. Střežili jsme si to pro sebe, stejně jako si nějaký čas střežíme informaci, že už pár společně netvoříme. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní,” doplnila ještě Bezděková a v závěru potvrdila, že s Lamborou zůstávají nadále přáteli.