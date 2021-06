Hvězda Slunečné na výletě: Marek Lambora už lásku s Bezděkovou neskrývá

Hvězdný herec ze Slunečné vyrazil na výlet se svojí novou přítelkyní. Lásku už Marek Lambora a Andrea Bezděková rozhodně neskrývají, i když se o to zpočátku snažili. Ze snímku, který zveřejnili na sociálních sítích, zamilovanost přímo stříká. Zejména modelka je po všech svých milostných peripetiích ráda, že konečně našla toho pravého.

Hrdličky si společně vyrazily na výlet a auto zaparkovaly u opuštěného pole. U toho se také při polibku zvěčnily. „Cestou necestou, volnem nevolnem se probírat obilím za mikulovskou chloubou,“ napsal Marek Lambora ke snímku.

Nyní už svoji lásku bez problémů ukazují, ale dříve tomu tak nebylo. „S Markem se známe,“ řekla Blesku Bezděková. „Nevídáme se, v době, kdy byla karanténa, lidé často navštěvovali stejná místa a nic to neznamenalo,“ vysvětlovala, jak je možné, že se oba podle svých sociálních sítích pohybovali na stejných místech.

Později však byli zachyceni na společných snímcích a veřejnost už stejně něco tušila. Lambora následně prosil o respektování soukromí.

Soukromí je pro ně posvátné

„Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit,“ napsal herec ze seriálu Slunečná na svůj Instagram.

„Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně,“ pokračoval Lambora. Všechno ale prasklo mnohem dříve.

„Každopádně bych chtěl říct, že jsme šťastní! Moc děkuju za hezké a přejícné zprávy, které mi dorazily, mám z nich velkou radost!“ neskrýval nadšení Lambora, který v Bezděkové dost možná našel osudovou dívku.