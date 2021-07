Lambora s Bezděkovou spolu budou rok: Jak se modelka stará o hvězdu Slunečné?

Herec a milovník ze seriálu Slunečná Marek Lambora randí s modelkou Andreou Bezděkovou už skoro rok. Nejprve se pár snažil skrývat, ale nyní už se několik měsíců ukazují veřejnosti a láskyplnými doteky, polibky a superlativy rozhodně nešetří. Letošní léto budou mít výročí, můžete tedy čekat, s čím se oblíbený herec předvede, aby si pojistil srdce své milé.

Když spolu loňské léto začali Marek Lambora a Andrea Bezděková chodit, téměř nikdo o tom nevěděl a ani milenci se veřejně se svým vztahem nesvěřovali. Mohlo totiž jít jen o letní vzplanutí a bylo by tedy zbytečné to veřejně prezentovat. Nyní je ale vše úplně jinak a jak se zdá, jde o velkou lásku.

Nakonec ale neměli možnost vykřičet do světa, že se milují, sami. Načapal je totiž novinář, který pár vyfotil při romantické procházce Prahou. To dosti nelibě nesl Lambora, který se k tomu kriticky vyjádřil na svém Instagramu.

Odhalil je fotograf na procházce Prahou

"Chtěli jsme si dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně. A tak mě mrzí, že nám privilegium to říci jako první vzal ‚pan fotograf‘, který nás dvě hodiny sledoval na procházce (povím vám, že nebylo úplně příjemné zjistit, že vám takovou dobu někdo šlape na paty a vy o tom nevíte)."

Nakonec to ale skousl a s Andreou začal žít normální život mladého zamilovaného páru. Tedy do doby, než krásku napadl koronavirus a jejich vztah opět prošel další zkouškou, při které musela být držitelka titulu Česká Miss 2016 v izolaci.

"Měla jsem jeden z lehčích průběhů, ale první dny mi opravdu nebylo vůbec dobře. Doufám, že se to už nebude opakovat. Těžce jsem nesla, že musím být odstřihnutá od světa. Není košer už to, že se nikam nemůže, a být navíc úplně sama není nic příjemného," řekla podle webu Super.cz na přehlídce v rámci akce Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Domácí obědy v krabičce i s donáškou do divadla

Naštěstí už je vše zlé za Andreou, pár odloučení ustál a nyní se zase mohou věnovat jeden druhému. Modelka se dokonce ukázala jako zdatná hospodyňka, která doma pere, vaří, uklízí. A když si Marek zapomene vzít do divadla na zkoušku hry Obchodník s deštěm oběd, neváhá sbalit krabičky a přicupitat za ním do práce i s jídlem, které sama navařila. Přece nebude její miláček trpět hlady. A že si nechala záležet, je jasná věc. Lambora si tak mohl pochutnat na domácích lasagních, polévce a dokonce mu přibalila i moučník a sušenky.

„Jsem zamilovaná. Jsem s Márou spokojená, jsme šťastní. Je to takový rytíř. Okouzlil mě svou trpělivostí a empatií, a to mu také stále říkám,“ prozradila bývalá Miss v pořadu Showtime.

Věřme tedy, že i po roce bude vše zalité sluncem a pár se posune o level výš. Třeba nás čeká kromě společného bydlení i svatba nebo rodina. Věk už by na to měli a je moderní v dnešní době nic neodkládat. Andrea přece jen neměla v minulých vztazích štěstí, proto by si to chtělo Marka pojistit dřív, než bude pozdě.

Na to, jak Bezděková promluvila o vztahu s Lamborou, se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube