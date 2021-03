Slunečná má končit, ale o Lamboru s Burešovou nepřijdete. Co spolu natáčí?

Eva Burešová a Marek Lambora jsou oblíbeným televizním párem z primáckého seriálu Slunečná. Ředitelka programu Lenka Hornová se však nedávno uřekla, že Slunečná brzy skončí a nahradit ji má jiný pořad. O Lamboru a Burešovou však nepřijdete. Zasednou totiž v porotě Tvoje tvář má známý hlas.

„Ať se vám to líbí, nebo ne, Slunečná skončí. Nechceme jít cestou nikdy nekončících seriálů. Může to mít sto šedesát dílů, ale musí to mít začátek, prostředek a konec. Takže pracujeme na tom, co nahradí Slunečnou,” práskla Hornová v rozhovoru pro časopis Vlasta.

Televize Prima později tvrzení Hornové popřela. „Seriál Slunečná pokračuje dál. Více to nebudeme komentovat,“ uvedla mluvčí stanice Gabriela Semová dle iDnes.cz.

Za předpokladu, že by však ředitelka programu mluvila pravdu, diváci by o oblíbenou dvojici přišli. K jejich štěstí ale jen v seriálu. Na konkurenční televizi Nova se totiž začne vysílat pořad Tvoje tvář má známý hlas a Lambora s Burešovou tam usednou v porotě.

Slunečnou prý nahradí jiný seriál

„Jsem moc ráda, že můžu být v porotě, hodnotit a užívat si kulturu, protože přeci jenom ta chybí a není kde vidět naše tuzemské umělce,“ prozradila Burešová.

„Hodnocení pro mě není zrovna jednoduché, účinkujícím totiž není téměř co vytknout. Díky tomu, že se v této řadě všichni známe, tak je hodnocení o něco příjemnější,“ dodala.

„Co je tedy nejhorší, je bodování, je to opravdu hrůza, každý porotce by všem chtěl dát nejvyšší počet bodů, ale to bohužel nejde. Strašně rád vzpomínám na sérii, v níž jsem účinkoval, bylo to skvělé a mrzí mě, že se teď nemůžu se všemi kolegy vídat. Jinak už by mě ale nikdo na jeviště nedostal, fakt si neumím představit, že bych tam teď šel a začal zpívat,“ svěřil se Lambora.

Lambora s Burešovou se sejdou v porotě

Pořadem budou provázet hned dva moderátoři, a to Ondřej Sokol a Aleš Háma, který byl v minulé řadě porotcem. Tou největší změnou bude ovšem to, že v osmé řadě uvidíme ty nejlepší a nejoblíbenější účinkující napříč všemi minulými řadami.

Diváci uvidí v osmé řadě show Tvoje tvář má známý hlas Petra Rychlého, Jitku Boho, Ivu Pazderkovou, Davida Gránského, Martu Jandovou, Alberta Černého a těšit se mohou i na dokonalé proměny Hany Holišové a Vojty Drahokoupila. Show startuje 21. března.