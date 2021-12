Očkujte se! vyzývají antivaxeři Landa i Volný, jejich příznivci nechápou

Zdroj: Profimedia

Před pár dny se na internetu objevil snímek zpěváka Daniela Landy, který v připojeném textu apeluje na své příznivce, aby se nechali naočkovat. Landa přitom dlouhodobě vystupuje proti vládním opatřením proti šíření covidu-19 a pochopitelně také proti očkování. Mnozí tak nechápali, co za náhlou změnou jeho názoru stojí. Zpěvákův postoj ovšem zůstává stejný. To si jen Landu a další antivaxery vzali na paškál internetoví trollové.

Daniel Landa snad od začátku pandemie bojuje proti nejrůznějším vládním nařízením, která nezřídka kdy veřejně označuje za debilní. Na sociální síti Facebook má bezmála 400 tisíc fanoušků, k nimž pravidelně promlouvá a vyzývá je k tomu, aby si nenechali od nikoho diktovat, co mohou a nemohou dělat. Častokrát pochopitelně vystupoval i proti případnému zavedení povinného očkování. O to více jeho příznivce zarazily příspěvky, které se již pár dní objevují na internetu. Na nich je totiž jejich idol a vůdce zvěčněn s nápisy jako „Národ tě potřebuje! Očkuj se i ty!” nebo „Injekce se bojí jen naprosto nezodpovědný sobecký srab”.

Co se to děje? Landa nakonec půjde dobrovolničit do očkocentra, ne? pic.twitter.com/QM6HS09pMF — Radecho ♛ ‏ (@Radecho) December 14, 2021

Landa se stal předmětem vtipných koláží

Některým ihned došlo, že nejde o výroky slavného zpěváka, jiní možná stále přemýšlí, co jeho názor na očkování tak náhle změnilo. Pravdou však zůstává, že se Daniel Landa společně s dalšími antivaxery stal předmětem vtipných koláží, takzvaných memes. „Máme zbraň proti viru. Říkáme jí očkování. nenechte mě v tom. Vyražte se mnou do boje. Očkujte se. Prosím,” stojí zase například u snímku bývalého poslance a dlouhodobého odpůrce očkování Lubomíra Volného. „Byl jsem hlupák, zpětně bych si dal flákanec,” uvádí jiní příspěvek.

Lidé okamžitě obdobné posty začali sdílet a zatímco někteří se nad nimi baví, jiní zuří. „Dan by se k tomu nikdy nesnížil. Pište si, co chcete!” brání svého idola na sociální síti jeden z jeho příznivců. „Tak jo, na tetanus, choleru, tyfus, meningoc a žloutenku nejhoršího typu jsem očkovaný. Ale nejsem tečkovanej,” vyjádřil se ke kolážím sám zpěvák.

Vlastní medicínka nechutná

Antivaxeři se běžně ve svých tvrzeních opírají o dezinformace a polopravdy. Využívají fotomontáží a fiktivních výroků na to, aby své publikum zmanipulovali. Internetoví trollové se právě tohoto chopili, aby proti nim použili jejich vlastní zbraň. „Ale copak copak? Vlastní medicínka nechutná? Když jste vyzýval k zahlcení hygien, tak jste byl velký hrdina a jakmile to začalo zavánět průserem, tak najednou ‚Já nic, já muzikant’. Pardon, teď vlastně zesilovač. Ale jakmile někdo šťouchne do vás, tak hned vyhrožujete právníky a soudy? Opravdu velký hrdina, který stále padá a stále nenachází své dno,” pustil se do Daniela Landy jeden z uživatelé sociální sítě.

Nutno říct, že se trollům skutečně podařilo některé z fanoušků Landy uvést v omyl. A nejen ty. V návaznosti na vzniklé memes se už s Landou totiž podle webu forum24.cz rozloučila i například stránka proruské Národní domobrany.