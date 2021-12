Langerová o vztahu s partnerkou: Dětí je kolem nás dost, vlastní neplánujeme

Zdroj: Profimedia

Aneta Langerová je jednou z mála celebrit, které otevřeně přiznávají svou homosexuální orientaci. O Anetě se už dlouhá léta ví, že je lesbička a žije se ženou. Od té doby, co vyhrála první ročník soutěže Česko hledá SuperStar, si jede svou tvorbu, nevymetá večírky a je spokojená.

Vítězka první řady soutěže Česko hledá SuperStar nebyla nikdy komerční hvězdičkou. Hned po soutěži se dala jiným směrem, než její kolegové. Žádné muzikály, zábavné show ani popík, ale vlastní tvorba. Ta sice Anetě tolik nevydělává a neposlouchá ji tolik lidí, ale zpěvačka se za ni nemusí stydět a to je pro ni nejdůležitější.

Také se často spekuluje, zda není těhotná. Aneta má sice partnerku, se kterou žije, ale registrovat se nenechaly. Čekají, až uznají možnost klasického manželství i mezi osobami stejného pohlaví, pak se prý vezmou.

Chtěla by si vzít partnerku v regulerním manželském svazku

“Byla bych ráda, kdyby zákon prošel. To, že se lidé stejného pohlaví chtějí vzít, znamená stejně velkou lásku jako mezi mužem a ženou. Ani jedno z toho bych neupřednostňovala. Myslím si, že každý člověk by měl mít stejné právo a mělo by mu být umožněno vzít si toho, koho má rád,” řekla pro Frekvenci 1.

Ani miminko s partnerkou neplánují. Její sourozenci mají dětí hned několik a ona je pyšnou tetou. Nedostatkem dětí v rodině tak rozhodně netrpí.

Aneta má se svými sourozenci velmi krásný vztah. V podstatě ji vychovávali, když jim zemřela maminka. Aneta jí nikdy neodpustila, že ji tady nechala a ona tak byla na celé dospívání sama.

Smrt matky ji velmi ranila a nemohla se s ní smířit

„Jarmilka byla vynikající zpěvačka, to má Aneta po ní. Jenže místo zpěvu se musela živit normální prací, a to ji ničilo. Pracovala jako servírka v jedné hospodě ve Vršovicích, tam začala dost pít, pak měla další práci v Říčanech. Nakonec jí zjistili nemoc srdce, doktoři ji varovali, že nesmí pít, ale ona to nezvládla. Poslední kapkou pro ni bylo, když z domova odešly její dospělé děti Denisa a Nikola. I přesto, když se oběsila, byl to pro všechny neuvěřitelný šok,“ prozradil před lety Aha! rodinný známý.

I když už se ze ztráty Langerová vzpamatovala, zůstala introvertní a žije si ve své bublině, do které příliš lidí nepouští. Není sdílná ani k médiím. O jejím soukromém životě se toho moc neví. Jak sama říká, za ni mluví hudba.