Jiří Langmajer: "O změnách v manželství, proč je konečně šťastný?

Začátek soužití Langmajera a Gondíkové nebylo jednoduché, herec totiž odešel od rodiny a dvou dcer a ty mu to dávaly pěkně sežrat! Tatínkovu novou partnerku nechtěla ani jedna z jeho dcer z prvního manželství přijmout.

To se ale časem změnilo a dnes jsou Julie i Tereza se svou "macechou" skvělé kamarádky. Nebyla to však jediná změna, kterou si museli dnes již manželé projít, trnitá cesta se ale vyplatila, a veškeré problémy zamilovaná dvojice dokázala překonat!

Langmajer říká, že svou ženu miluje hlavně proto, jak mu umí naslouchat a to je prý vzájemné! "Adéle naslouchám velice rád, protože při tom odpočívám. Když přijdeme pozdě večer z divadla a máme chvíli, kdy si můžeme dát skleničku vína nebo jedno pivo, ona něco povídá a mě to krásně uklidňuje. Vím, že ví, že jí nemusím odpovídat," uzavřel herec chválu na Gondíkovou. Manželům samozřejmě přejeme mnoho lásky i do budoucích let!