Dcery Langmajera a Gondíkové vzpomínaly na dětství, přiznaly těžké chvíle

Zdroj: Profimedia

Na premiéře filmu Po čem muži touží 2 se objevily děti Jiřího Langmajera a Adély Gondíkové. Krásné dcery se na veřejnosti moc neukazují. Potvrdily tak známý fakt, že je těžké žít se slavnými rodiči za zády.

Pyšné dcery

Herec Jiří Langmajer si na premiéru filmu Po čem muži touží 2 přivedl tři mladé slečny. Společnost mu dělaly dcery Tereza a Julie a Nela, které je dcerou jeho manželky Adély Gondíkové a Ondřeje Brouska. „Říkám jim, že jsou jako tři sudičky. Jsem rád, že přišly se mnou, protože jsem rád v jejich společnosti,“ svěřil se pyšný herec. Trojice dívek byla na premiéře středem pozornosti, ochotně pózovaly fotografům a dávaly rozhovory. „I když je to občas dost oslňující kvůli bleskům, tak to jednou za čas není špatné,“prozradily pro Expres. „Když jsme byly malé, bylo to stokrát horší, teď ale s tátou skoro nikam nechodíme. Jdeme, když máme chuť, už si to umíme užít jinak,“ zároveň přiznávají, že mít slavné rodiče není vždy úplně výhoda.

Rodina na druhý pokus

Bývalý manžel Adély Gondíkové, Ondřej Brousek, ji opustil v době, kdy prý herečka mluvila o druhém dítěti. Zamiloval se do Anny Remkové, kterou si rychle po rozvodu s Gondíkovou vzal a pořídil si s ní hned tři děti. „Já jsem si nejdřív vybrala tchána s tchyní a potom teprve manžela. Znala jsem je totiž mnohem dřív. A bylo mi mezi nimi moc dobře,“ vzpomíná na svoje první manželství Adéla. Není to až tak dávno, co žil Jiří Langmajer divoký život, střídal partnerky jak o závod a chodil z večírku na večírek. Svůj život ale po dlouhé době kompletně změnil. „Na tom má obrovský podíl právě Adéla a taky to, kde jsem našel nový domov. Že bydlím a žiju tak, jak jsem si vždycky přál. Na vesnici, v baráku se zahradou,“ dodal, že takový život byl vždycky jeho snem. Tento sen si chtěl splnit už s manželkou a dcerami, ale jeho rodině se z Prahy nechtělo. I to byl jeden z důvodu proč první manželství nevyšlo.