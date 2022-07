Langmajer a Gondíková jsou stále po uši zamilovaní: Navzájem si vyznali lásku

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Langmajer je velmi aktivní na sociálních sítích, které využívá nejen ke komunikaci s fanoušky, ale také ke sdílení nejrůznějších momentů ze svého života. Svůj Instagram často plní i společnými snímky se svou manželkou Adélou Gondíkovou a vyznává jí lásku.

Manželé Jiří Langmajer a Adéla Gondíková jsou spolu už několik dlouhých let a jejich láska stále jen kvete. Rozhodně nepatří mezi ty manželské páry, které by se spolu po čase nudily a sužoval by je stereotyp. Dvojice často vyráží na nejrůznější výlety a s fanoušky se rádi dělí o to, co zrovna dělají. I když jde většinou o humorná videa nebo příspěvky popisující vtipné situace, do kterých se pár dostal, čas od času dojde i na vážné texty, ve kterých si manželé navzájem vyznávají lásku.

Spolu navždy

Manželé na svých sociálních sítích nyní sdíleli krásný společný snímek, na kterém se zvěčnili ještě se svou fenkou Maybe. Nerozlučná trojka vyrazila do Itálie k půvabnému jezeru Lago di Dobbiaco. „Spolu. Navždy. V dobrém a ve zlém,” napsali manželé ke krásné fotografii, která rozněžnila jejich fanoušky.

„Já většinu celebrit nemusím. Ale vás dva, vás dva mám upřímně ráda. Jste úžasní,” napsala do komentářů jedna z fanynek páru. „Patříte k sobě,” přidala se další. „Ať vám to stále klape! Sluší vám to!” radoval se z páru herec Petr Vágner.

Nezapomenutelný zážitek

Před několika dny se manželé podělili i o to, jak vnímali svou účast na koncertě Harryho Stylese, který zpíval v pražské O2 areně. Manželé na koncert doprovodili dceru Gondíkové, kterou má herečka z předchozího manželství, a mezi vřeštícími fanoušky si připadali poněkud zvláštně. „Pomoc!” volal se smíchem na jednom z videí Langmajer, když se nacházel před pódiem.

Dcera Gondíkové ale měla ještě lepší zážitek. „Tak pozor. Dnes přišel největší dárek pro mou milovanou dceru, která oslavila 14.7. své osmnáctiny. O den později Harry Styles chytil její fialové boa. Díky, Harry. Ten, kdo na tom videu ječí štěstím, jsem já – maminka,” smála se Adéla Gondíková, která měla za dcera obrovskou radost.