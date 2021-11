Deprese, záliba v alkoholu a sebevražedné sklony: Prokletí bratrů Langmajerů

Zdroj: Profimedia

Lukáš Langmajer měl svého staršího bratra Jiřího vždy jako vzor, proto se stejně jako on chtěl stát hercem. Společné s ním má však i negativní životní stránky, a to deprese, zálibu v alkoholu či sebevražedné sklony. Stejně jako slavnějšího bratra, i jeho před sebedestrukcí zachránila láska.

Sice ve filmech většinou ztvárňuje komické postavy, byly však časy, kdy mu do smíchu nebylo. Život Lukáše Langmajera byl spíše dosti smutnou záležitostí. Stejně jako jeho bratr Jiří má i on sklony k depresím, neumí odolat alkoholu a dokonce se několikrát pokoušel o sebevraždu. Naštěstí se potkal se ženou, která ho donutila styl života změnit a nyní je z něj spořádaný otec od rodiny.

Než před jedenácti lety potkal Lukáš svou manželku Lucii, vedl nespoutaný život plný večírků, alkoholu a citových výlevů. Naštěstí se mu narodily dvě děti, Mikuláš a Magdaléna, které ho z tohoto stylu života dostaly.

Před sebedestrukcí ho zachránila manželka

Měl štěstí, že se dal do kupy, jinak by ho totiž manželka opustila, utápěl se totiž v depresích, se kterými neuměl pracovat. Přišel si jako slavný umělec a říkal si, že jeho styl života je přece pro tuto branži přirozený.

„Moc už nepiju. Kdybych chlastal dál, Lucinka by ode mě odešla. Neumím pít, utápěl jsem se v depresích, s kterými jsem neuměl pracovat. Nevěděl jsem, co pořádně chci,“ řekl pro eXtra.cz.

Dále také přiznal, že chtěl několikrát ukončit svůj život, jen se mu to díkybohu nikdy nepodařilo.

„Několikrát jsem chtěl spáchat sebevraždu. Teď už bychom měli čtvrté dítě, tehdy byla podruhé těhotná. Já to zase prochlastával, utápěl jsem se. Skočil jsem pod vlak, tam odtamtud mě vytáhl kamarád, který nedávno umřel na rakovinu. V tu chvíli jsem si řekl, že je konec. Nastoupil jsem totální askezi a začal jsem se léčit. Šlo mi o to, že bych vedle sebe fakt už nikoho neměl. Zůstal bych sám a nejspíš bych se upil. Jednou by se mi povedlo se zabít.“

Od herectví ho odrazoval starší bratr

Hercem se chtěl stát, aby se vyrovnal svému bratrovi Jiřímu, který ho od toho zrazoval. Nakonec se tedy rozhodl místo herecké školy jít na automechanika. Jenže ho učňák nebavil a on se přece jen pro herectví následně rozhodl. Na konzervatoř sice nešel, ale nastoupil na církevní gymnázium. V té době se však zajímal spíš o satanismus.

„Přečetl jsem si satanistickou bibli a bylo mi to sympatičtější,“ řekl Blesku. Pubertu měl tedy dosti divokou, vyvolával ďábla a na stěně dětského pokoje měl nasprejovaný pentagram. Samozřejmě také poslouchal death metalové kapely a řezal se do dlaní. Když dospěl, k této víře naštěstí ztratil vztah.

Nyní září v oblíbeném seriálu Slunečná a žije spořádaný a slušný život na vesnici nedaleko Příbrami. Vztah s bratrem nemá nijak vřelý, ale přece jen už je to trochu lepší, než když byli mladší. Občas se dokonce i stýkají, nejlepší přátelé z nich ale asi nikdy nebudou a na pivo spolu také nevyráží.

"Máme oddělené rodiny a vídáme se, kdy chceme. Je to můj bratr, moje rodina, ale nechodíme spolu každý pátek do sauny," prozradil magazínu Sedmička.