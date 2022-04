Langmajer a Polívková na premiéře snímku zapadli, Kostková zářila na metry

Zdroj: Profimedia

Ve středu 20. dubna se v kině na pražském Andělu konala premiéra volného pokračování komedie Po čem muži touží 2. Kdo dorazil a co o své roli prozradili hlavní hrdinové snímku Jiří Langmajer a Anna Polívková?

Na dlouho očekávanou premiéru Po čem muži touží se těšili nejen filmoví fanoušci, ale samotní protagonisté filmu. Natáčení si velice užila Anna Polívková, která hraje společně s Jiřím Langmajerem hlavní roli. Zatímco první díl byl zaměřený na přeměnu z muže na ženu, tentokrát to bude opačně.

"Já jsem se na natáčení těšila moc, protože s Rudou je vždycky radost pracovat, jeho to baví a baví ho vymýšlet na place blbosti. Myslím, že jsme si užili i tu moji část, byť kratší tentokrát. Ale docela jsme si ji vyšperkovali," prozradila herečka Blesku.

Spolupráci s režisérem Rudolfem Havlíkem si pochvaluje i Langmajer a na tvůrce snímku pěje samou chválu.

Kamarádské vztahy na place

"Je hrozně příjemný, když člověk pracuje s lidmi, které zná, s týmem, který má rád, s lidmi, kterých si váží. Mě poutá s Rudou Havlíkem dneska už blízký přátelství, a to je ohromná přidaná hodnota. Člověk pracuje, vydělává peníze, ale je i s lidmi, se kterými mu je dobře. To je na tom super," sdělil Jiří Langmajer výše zmíněnému webu.

"Rudolf mi imponuje svou pracovitostí, svojí povahou. A taky mi imponuje to, že se z toho vztahu pracovního stal vztah kamarádský a velmi blízký, dá se říct skoro rodinný, takže my, když se vidíme, tak je to vlastně dvojnásobná radost, nejenom že spolu pracujeme, ale že spolu strávíme spoustu času. Asi není tajemstvím, že jsme spolu byli už i na dovolený. A zase se chystáme někam vyrazit. Ale i v rámci naší práce se pohybujeme mimo republiku, takže my jsme oba saturovaný, co se týče těchto věcí," nešetří známý herec chválou.

Na premiéru dorazila také Tereza Kostková, která se v komedii představí coby Irenina kamarádka Marcela.

Odulý Záhorovský, Kostková a dcery Langmajera

Tereza Kostková zvolila na událost do kina šaty ve světle zelené pastelové barvě s obřím výstřihem. Vypadala přenádherně a rozhodně poutala pozornost.

Menší roli ve filmu dostal i Julián Zahorovský, dřívější idol Superstar, který byl na premiéře takřka k nepoznání. Zpěvák výrazně přibral a kila navíc zdůraznila, jak moc se na něm začal podepisovat zub času. Rockovým outfitem to Záhorovský bohužel příliš nevylepšil.

Příjemným překvapením na večírku byly dcery Jiřího Langmajera, Julie s Terezou, jež dorazily se svou nevlastní sestrou Nelou Brouskovou. Všechny tři dívky měly na sobě sice výrazné, ale slušivé modely.

Nepřehlédnutelný byl pak rozhodně Leoš Noha, který doplnil svítivě rudou košili stejně barevnou kšiltovkou s nápisem. Jak to hvězdám filmu slušelo, se můžete podívat v naší galerii.

Jiří Langmajer si natáčení druhého dílu snímku velmi užil