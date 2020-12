Jak je na tom Josef Laufer? Blízký přítel promluvil...

„Zasáhlo mě to hodně. Je nepochopitelný, jak se to mohlo stát,“ smutní Hrubý. „My jsme se před rokem potkali na jedné oslavě. On se mě zeptal, jestli nemám nějaký nápad na muzikál. Tak jsem mu řekl, že mám, protože jsem měl zrovna dopsaný jeden námět,“ vysvětloval.

Zdeněk Hrubý je autor hudby a Laufer měl být režisér. Jeho zdravotní stav mu však nedovolil pokračovat v práci, na které se třičtvrtě roku podílel. „Já pevně věřím, že to dobře dopadne. Pojďme mu držet palce,“ vyzývá Hrubý všechny jeho kolegy.