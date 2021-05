Nové informace o zdravotním stavu Josefa Laufera, jeho nejbližší to nepotěší

Josef Laufer už je v nemocnici přes rok. Od té doby, co mu při operaci selhaly orgány, je v umělém spánku. Byť by všichni chtěli, aby se jeho stav zlepšil, neděje se tak. Pokusy probudit zpěváka z kómatu byly neúspěšné.

Zpěvák hitu Sbohem, lásko, já jedu dál je stále v umělém spánku. K žádnému zvratu ovšem nedochází. Jeho nejbližší si přejí, aby se všechno v dobré obrátilo, ale to se neděje.

„Je to pořád stejné, což upřímně dobře není,“ řekl portálu tn.cz producent Oldřich Lichtenberg. „Všichni doufáme, ale upřímně jsem čím dál víc skeptický a čím dál víc smutný,“ doplnil. Nezbývá než doufat. To je to jediné, co jeho rodině zbývá.

„Bohužel, nic nového. Moc bych mu to přála, ale v Pepíčkově věku a po takové době si už raději nedělám větší naděje. Denně na něj ale myslím,“ svěřila se webu eXtra.cz jeho blízká kamarádka a potvrdila tak co, co říká Lichtenberg.

Lauferův zdravotní stav není dobrý

Laufer se teď potichu pere o svoje místo v životě a není zřejmé, zda bitvu vyhraje. I přes svůj věk byl vždycky plný elánu. Do poslední chvíle dokonce vystupoval v Divadle Broadway. Práce ho zkrátka nikdy nepřestala naplňovat. Jedno období se však strachoval o svoji manželku Irenu Greifovou.

S kostýmní výtvarnicí Irenou Greifovou tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Právě Greifová byla v minulosti hospitalizována v nemocnici kvůli toxickému šoku a nikdo neušil, zda se z toho ještě dostane. Musela se totiž znovu učit chodit.

Všichni se za něj modlí

Teď je na tom špatně pro změnu Laufer. Vzhledem k pandemii koronaviru za ním ani rodina do nemocnice nemůže. „Samozřejmě tatínkovi můžu akorát poslat muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ řekla pro Top Star jeho dcera Ester.

Laufer leží na koronární jednotce pražské Nemocnice Na Homolce. Muzikant šel přitom jen na rutinní operaci, při které mu začaly selhávat orgány. Neštěstí, jenž poté nastalo, nikdo nečekal. Laufer vždy platil za energického zpěváka, kterému se snad ani nemůže nic stát.

