V nemocnici nehybně leží rok, dcera Ester promluvila o aktuálním stavu Laufera

Zpěvák Josef Laufer už je v nemocnici rok. Právě před rokem mu při operaci srdce začaly selhávat orgány a od té doby nekomunikuje se světem. Z umělého spánku se dosud úplně neprobudil. Dcera Ester se modlí, aby se jednou tak stalo.

Složité to má Ester i s maminkou, která je momentálně na rehabilitační klinice Košík. Po operaci zlomeného krčku musí poctivě cvičit. „Operace se ale velmi zdařila! Maminka mi jen nechodí,“ svěřila se Ester Blesku.

Byť je Ester v nešťastné situaci, kdy nemůže mít ani jednoho z rodičů doma, snaží se věci vidět optimisticky. „Oba jsou naštěstí proti covidu očkovaní, já jsem teď ale v karanténě,“ uvedla dcera slavného zpěváka, kterého neviděla již čtyři měsíce.

Pandemie koronaviru jí všechno komplikuje. „Nechci si ale stěžovat, když se tak teď dívám kolem sebe. Jsou na tom lidé mnohem hůř než já. Já mám pořád oba rodiče,“ drží si pozitivní mysl.

Vánoční svátky strávily společně s maminkou

Alespoň, že může vidět svoji maminku. „Každý týden musím mít ale testy. S mámou si však telefonujeme denně, takže se i vidíme,“ prozradila. Vánoční svátky strávily společně.

„Máma je jakžtakž v pohodě. Dělá mi ale starost, že za tátou nemůžu. Podle lékařů by mě podvědomě vnímal. Jinak je ale situace prakticky stále stejná. Nicméně osobní návštěvy jsou pro něho moc důležité, je třeba, aby s ním komunikoval blízký člověk,“ tvrdí Ester.

Rodiče však nechce ohrozit, a tak testování na covid opravdu nepodceňuje. Ester stále věří, že se i v téhle těžké době všechno obrátí k lepšímu.

Ester tatínka neviděla čtyři měsíce

„Tatínek je v rekonvalescenci, léčí se a rehabilituje. To je vše, co vám k tomu mohu momentálně říct. Táta je velký bojovník a obrovský milovník života. Život miloval tak moc, že pevně věřím, že se z toho dostane a nastane den, kdy budu mít zase oba rodiče doma,“ řekla pro deník Aha dcera Ester před pár měsíci.

„Zpěvák je částečně při vědomí. To ale neznamená, že komunikuje, hýbe se, reaguje a má se čile k světu… To vůbec ne! Je to ale dobrý signál, že má tuhý kořínek, a především je to naděje,“ uvedl zdroj pro zmíněný deník.