Nemocný Josef Laufer: Čeká ho stejný osud jako měl Kája Saudek?

Josef Laufer už je v nemocnici skoro rok. Při operaci srdce mu začaly selhávat orgány a od té doby je v péči lékařů. Je na tom obdobně špatně jako svého času Kája Saudek, který byl ve vegetativním stavu celých devět let než v roce 2015 zemřel v motolské nemocnici.

Zpěvák hitu Sbohem, lásko, já jedu dál leží v nemocnici téměř rok. Okolí by vnímat nějakým způsobem měl, ale jinak je plně odkázán na péči lékařů. Jeho stav se údajně blíží vegetativnímu stavu.

„Tatínek už vnímá přítomnost, jinak je ale situace prakticky stále stejná. Jde to opravdu všechno strašně pomalu,“ prozradila Blesku jeho dcera Ester. Kvůli pandemii koronaviru má zakázané návštěvy a tak se snaží pomoci alespoň na dálku.

„Samozřejmě tatínkovi můžu akorát poslat muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ řekla pro Top Star.

Dcera Ester věří, že se stav jejího tatínka zlepší

Ze všeho nejvíc by si přála, aby se stav jejího tatínka zlepšil. Dobře na tom není ani maminka, která momentálně pobývá v rehabilitačním ústavu. Všechno má ale svůj čas.

„Mým hlavním cílem ale je, aby se rodiče dostali domů skutečně až ve chvíli, kdy to bude pro jejich zdraví opravdu dobré. Rozhodně nechci, aby šli domů co nejdřív, ale až když to skutečně půjde,“ řekla Ester webu eXtra.cz.

Saudek byl ve vegetativním stavu devět let

„Tatínek je v rekonvalescenci, léčí se a rehabilituje. To je vše, co vám k tomu mohu momentálně říct. Táta je velký bojovník a obrovský milovník života. Život miloval tak moc, že pevně věřím, že se z toho dostane a nastane den, kdy budu mít zase oba rodiče doma,“ svěřila se Aha s tím, že víru neztratila.

Příběh Josefa Laufera připomíná osud malíře Káji Saudka. Tomu v roce 2006 zaskočilo sousto. Od té doby ležel ve vegetativním stavu v motolské nemocnici. Saudkova dcera dokonce uvažovala o eutanazii. K té nakonec nedošlo.

Saudek zemřel 25. června 2015 ve věku 80 let.

Kája SaudekZdroj: Profimedia