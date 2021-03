Josef Laufer v nemocnici leží už rok: O jeho zdravotním stavu promluvila dcera

Tohle si Ester Lauferová nepředstavovala ani v nejhorším snu a teď už to bude rok, co její tatínek Josef Laufer leží v nemocnici. Původně šel na zákrok se srdcem, ale selhaly mu přitom orgány. Od té doby je odkázán na pomoc zdravotníků a jeho stav se nelepší.

Ester dělá, co může. Pandemie jí ovšem v návštěvách brání. Ve složitém období tak alespoň tatínkovi posílala jeho oblíbenou hudbu, která mu dělala dobře na duši.

„Samozřejmě tatínkovi můžu akorát poslat muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ řekla pro Top Star jeho dcera Ester s tím, že se snaží mu být oporou i na dálku.

V březnu už to bude rok, co zpěvák hitu Sbohem, lásko, já jedu dál skončil v nemocnici. „Přesně to bude 15. března, a i když bych se velmi ráda podělila o nové informace, žádné nemám,“ svěřila se dcera zpěváka pro magazín Sedmička.

Ester věří, že se stav tatínka zlepší

„Jeho stav se od posledních rozhovorů okolo Vánoc zásadně nezměnil a já samozřejmě pořád věřím, že se zlepší, a stále pro to dělám, co mohu,“ dodala.

Zdravotnický personál a lékaře vychvaluje do nebes. Bez nich by Josef Laufer nemohl existovat. „Nicméně můj přínos je velmi malý a limitovaný ve srovnání s lékaři, zdravotníky a všemi, kdo se o tátu v této těžké době skvěle starají,“ pěje na ně ódy.

„Jim patří můj nesmírný obdiv a poděkování. Nikdy mě nepřestane udivovat, že v době, kdy jsou stavy zdravotnického personálu decimovány nemocí, jejich pracovní hodiny navyšovány na hranici možnosti a stres, jemuž čelí, se rovná tomu, který znám z konfliktních oblastí, se stále usmívají, nikdy na mě nejsou nepříjemní a nedávají mi najevo, že mají jiné starosti - a to opravdu mají," vysvětluje, čeho si na nich cení.

Nejraději by měla oba rodiče doma

Komplikované to má i s maminkou, která je v rehabilitačním centru. Ester však na pilu netlačí. „Mým hlavním cílem je, aby se rodiče dostali domů skutečně až ve chvíli, kdy to bude pro jejich zdraví opravdu dobré. Rozhodně nechci, aby šli domů co nejdřív, ale až když to skutečně půjde,“ svěřila se Ester portálu eXtra.cz.

„Nechci udělat žádnou chybu, ohrozit je. Moje jediné vánoční přání je vlastně to, aby byli maminka i tatínek v pořádku. Přeju si to každodenně, je to momentálně i můj jediný cíl. Lidí, jako jsem já, o kterých se neví a nepíše a také mají strach o své rodiče, je ale spousta,“ podotkla Ester kolem Vánoc.