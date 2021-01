Bezbranný Laufer leží na lůžku měsíce: Jaký je aktuálně jeho zdravotní stav?

„Tatínek je v rekonvalescenci, léčí se a rehabilituje. Táta je ale velký bojovník a obrovský milovník života. Pevně věřím, že se z toho dostane,“ doufá jeho dcera Ester, která se o tatínka stará, jak jí je dovoleno. Pandemie koronaviru jí totiž leccos komplikuje.

Vánoce by jistě ráda strávila v přítomnosti rodičů, ale to také nebylo možné. „Táta bude v nemocnici, to je dané. U něj je zdravotní riziko velmi vysoké, což je ale pro všechny,“ prozradila ještě před svátky. Pevně věří, že jednou se situace změní.