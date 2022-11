Erotické pózy na TikToku: Dcera Dary Rolins se s tím ve čtrnácti nepáře

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins zastává evidentně volnější styl výchovy, jelikož své teprve čtrnáctileté dceři Lauře povolila TikTok a dívka na něj pravidelně nahrává vyzývavá videa, která jsou pro mnoho rodičů za hranicí slušného chování. Za chování své náctileté nástupkyně sklidila zpěvačka pořádnou sprchu kritiky.

Laura Homolová teprve nedávno oslavila čtrnácté narozeniny, na sociálních sítích se ale ve videích prezentuje jako zralá žena. Dcera Dary Rolins na TikTok pravidelně nahrává videa se sexy tanečky a v nejnovějším z nich se ukázala v teplákové soupravě, ze které jí lezl odhalený pupík i spodní prádlo.

Odhalená tanga ale zvedla ze židle tábor přísných maminek, které by podobné chování svým dospívajícím dcerám nikdy nedovolily.

Podle nich je jednání Laury zapříčiněné špatným vzorem, jelikož se sama Rolins pravidelně svléká na svém Instagramu.

Za pár let OnlyFans

"Já nevím co je to dnes za dobu, že se musí ženy stále vystavovat napůl nahé a ještě nechají své dcery dělat to samé. Chtělo by to trochu zvolnit, někdy i méně je více," nebrali si komentující s Darou Rolins ani její dcerou servítky.

"Vyfotit se takhle moje dcera ve 14 letech, tak jí dám přes držku, neskutečný," strhla se debata o tom, zda je vhodné, aby děvčata v tomto věku nahrávala rádoby sexy videa na sociální sítě.

Někteří komentující dokonce naznačili, že dcera zpěvačky si časem začne vydělávat svým nahým tělem na nechvalně proslulé platformě OnlyFans. "A za pár let na OnlyFans, průpravu už má," opakovalo se mezi desítkami rozhořčených komentářů. Sama Dara v tom ale zase takový problém nevidí.

"Hlavně, ať dělá něco, co ji bude bavit. V čemkoli smysluplném ji strašně rádi všichni, kteří ji milujeme, podpoříme. Je to velmi citlivé období, který teď tady máme čtrnáct let. To by bylo doma zle, kdybych práskla něco, co se nesmí říkat nahlas," sdělila nedávno Rolins redakci Extra.

Pro Daru Rolins je nahota přirozená