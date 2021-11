Leichtová touží po svatbě, podívejte se, jak se její partner vtipně vymlouvá

Zdroj: TV Prima

Kristýna Leichtová žije s hercem a režisérem Vojtěchem Štěpánkem. I když spolu vychovávají dvě dcerky, tříletou Dorotku a roční Rozárku, ke svatbě ještě nedošlo. Zatímco oblíbená herečka by se už ráda vdávala, její partner se do ženění dvakrát nehrne.

Zdroj: TV Prima

Kdyby Vojtěch Štěpánek věděl, co ho čeká během talk show 7 pádů Honzy Dědka, možná že by tam ani nešel. Původně chtěl totiž jenom v hledišti podpořit svoji partnerku, známou herečku Kristýnu Leichtovou. Že se nakonec sám stane také hostem, proto netušil do poslední chvíle.

Udělali jsme na Vojtu boudu

"Vůbec nevěděl, že tady bude a že se tady o něm budeme takhle hodně otevřeně bavit. Udělala jsem s Honzou na Vojtu tak trochu boudu," přiznala herečka známá z filmu Účastníci zájezdu. Moderátor Honza Dědek proto využil situace a hned začal zjišťovat, proč ještě nedošlo ke svatbě.

"Kristýna je poslední tři roky jenom těhotná nebo kojí. Co by to bylo za svatbu, vždyť by z toho nic neměla," snažil se z veselky vykroutit umělecký šéf Národního divadla moravskoslezského. "Sňatek, to je intimní akt," dodal pak ještě režisér.

Jdu vlastně jenom kolem

Herečka celou debatu pozorovala v tichosti a jen se snažila potlačit smích. Pak ale jeden z hostů, marketér Petr Nutil, připomenul, že dalším hostem je farářka Martina Viktorie Kopecká. Ta teď soutěží v televizní show StarDance a dvojici mohla teoreticky hned oddat. "Pojďme, uděláme z toho nejsledovanější díl. My budeme svědci…," připojila se hned herečka Tereza Kostková.

"Tak to jsme v pr… To nejde. Já jdu vlastně jen kolem. Vzal bych si aspoň košili, kdybych věděl, že tohle přijde," vtipkoval Vojtěch Štěpánek.

Nechybělo málo a mohlo tak dojít ke stejné situaci, kterou kdysi zažil Richard Genzer. Na něj jeho někdější manželka Linda Finková s televizním štábem také připravili překvapení, během kterého se komik neplánovaně oženil před televizními kamerami.

Oblíbená herečka žije v Ostravě, kde její partner dostal práci v divadle.