Kocáb a Abbasová: Válku o syna ukončil rocker, učinil zásadní rozhodnutí

Lejla Abbasová si plánovala pohádkový život na Kypru, kam se chtěla přestěhovat s partnerem a čtyřmi dětmi. Nakonec ale musela exotická kráska ze svých snů ustoupit. Důvodem je její exmanžel Michael Kocáb, který si nepřál, aby jeho syn vyrůstal tisíce kilometrů od něj.

Lejla Abbasová prožívá se svou rodinou velmi bolestivé období. Během tragického zemětřesení v Turecku a Sýrii, které si doposud vyžádalo přes desítky tisíc obětí zahynulo i šest příbuzných jejího partnera Volkana, se kterým má tři děti.

Podnikatel se ihned z Česka vydal do rodného města pomáhat a hledat své nejbližší. "S dětmi jsem to řešila, protože se ptaly, kam táta odjel. Hrozně jsem se o Volkana bála, byla jsem mimo. Pak jsem na to zareagovala založením sbírky a nabídla jsem se turecké ambasádě, že jim budu k dispozici. Obvolávám firmy a sháním materiální pomoc, což se daří," svěřila se Abbasová webu Extra.

Čtyřnásobná maminka se mimo jiné rozpovídala také o plánovaném stěhování na Kypr, o kterém ještě nedávno básnila.

Důvodů bylo vícero

"Chceme dětem dát britské vzdělání a tady to není možné ani únosné. Rozhodli jsme se pro Kypr, kam bychom se natrvalo přestěhovali, ale bohužel David by tam musel nastoupit do ročníku o rok výš, než je teď, což by pro něj byl masakr, tak jsme to tenhle nechali u ledu. Ale jsme pevně rozhodnutí Česko opustit a najít dětem vhodné školy," sdělila loni Lejla Abbasová Blesku.

Nyní moderátorka otočila a tvrdí, že za jejím rozhodnutím stojí mimo jiné i finanční stránka. "Museli jsme to přehodnotit. Těch důvodů bylo vícero. Chápu Michaelův postoj, myslím, že kdybych byla v opačné roli, nebylo by to pro mě také představitelné. Nedokázala bych to jednoduše schválit. Ale posuzovali jsme i ekonomický rozměr, kdybychom chtěli mít děti na školách v cizině i tady, co to pro nás znamená," vysvětlila maminka čtyř dětí, z nichž syna Davida má s Kocábem. Ten si stěhování Abbasové mimo Českou republiku rozhodně nepřál. Nevídal by syna tak často, jak je zvyklý.

Kromě zrušeného stěhování a děsivých událostí v rodině navíc zažila Abbasová další smutek, jelikož na její narozeniny a svátek zamilovaných byl Volkan Kaynak stále v Turecku. "Dneska mám narozky a taky je Valentýn… Měli jsme zamluvenou úchvatnou restauraci skoro měsíc dopředu. A já měla dokonce připravený překvápko. Ty jsi teď na druhý straně světa, nevím, kdy se vrátíš, jak ti bude, co všechno už z hlavy nikdy nedostaneš. Já tě ale miluju jako nikdy. I proto, co teď děláš, jaký máš srdce, že obětuješ všechno pro lidi, na kterých ti záleží a nebo pro ty, na kterých záleží tvým blízkým," napsala Lejna na svém Instagramu dojemné vyznání.

